«Ситиматик-Волгоград» запускает выгодную акцию для должников

Экономика 15.11.2021 16:45 Новости компаний
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15.11.2021 16:45 Новости компаний
Региональный оператор по обращению с ТКО объявляет о запуске акции «Оплата долга без пени» для физических лиц в период до 31 декабря. Она поможет жителям региона избавиться от всех штрафных начислений по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» независимо от их величины. Для участия в акции необходимо погасить задолженность за услугу вывоза мусора в полном объеме до конца года (до 31.12.2021 г.). Важно, что при этом вместе с долгом за услугу вывоза мусора нужно оплатить судебные пени и государственную пошлину, если такие имеются.
Как известно, не все граждане своевременно оплачивают коммуналку и накапливают долги. По данным на конец октября задолженность жителей Волгоградской области за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет более 860 млн рублей. Впереди новогодние праздники, в которые принято входить без долгов, поэтому регоператор идет навстречу своим абонентам и предлагает осуществить эту добрую традицию.
Погасить задолженности можно в терминалах «Сбербанка» и «Почта Банка», на участках ИВЦ ЖКХ и ТЭК и МФЦ в Волгограде или воспользоваться мобильным приложением указанных организаций. Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности волгоградцы также могут в абонентских отделах и справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК, позвонив по телефону (8442) 32-50-50.
Напомним, услуга по обращению с ТКО является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей.
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