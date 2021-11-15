Расследования 15.11.2021 12:28
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15.11.2021 12:28
Более двух лет понадобилось жителю Волжского, чтобы доказать вину владельцев детской комнаты, где его сын получил травму, и взыскать причиненный моральный ущерб. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 13 сентября 2020 года при перелёте из Волгограда в Анталью волжанин, его супруга и несовершеннолетний сын посетили территорию VIP-зала международного аэропорта «Шереметьево», где заплатили за игру сына в сухом бассейне. Но отдых обернулся травмой - шестилетний мальчик сломал ступню. Отец ребенка посчитал, что причиной несчастного случая стало отсутствие на дне сухого бассейна мягкого, ударопоглощающего покрытия. Мужчина обратился к ответчику с претензией о компенсации морального вреда, в удовлетворении которой ему было отказано. Тогда волжанин пошел в суд.
На заседании в Волжском городском суде ответчик ссылался на то, что отец ребенка не доказал факт несоответствия сухого бассейна ГОСТам, а причиной травмы явилось оставление родителями без присмотра ребёнка в детской комнате. Волжский городской суд встал на сторону представителей VIP-зала аэропорта «Шереметьево» и посчитал, что между действиями ответчика и травмой ребенка не было установлено причинно-следственной связи. Но папа мальчика не согласился с таким решением и обжаловал его. И, как выяснилось, не зря.
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда с выводами районного суда не согласилась, основываясь на следующих фактах. Так, согласно установленным требованиям, для безопасной эксплуатации сухой бассейн должен иметь ударопоглощающее дно, а уровень наполняемости шарами - соответствовать возрастной категории детей. В соответствии с требованиями ГОСТ пользование оборудованием должно включать в себя риск непредусмотрительного поведения ребенка и падения на оборудовании, а также соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены.
При этом в детской комнате не было предупреждающих табличек, информирующих о том, что игры в виде прыжков с бортиков небезопасны в силу конструктивных особенностей игрового оборудования. Ни для несовершеннолетнего, ни для его родителей предвидеть явный риск получения травмы в игре не представлялось возможным по причине отсутствия информации об этом, установила судебная коллегия.
А доводы ответчика о том, что причиной травмы явилась активная игра детей, не были признаны состоятельными ввиду того, что сухой бассейн для этих целей и предназначен. Кроме того, ответчик не представил суду доказательств осуществления контроля за техническим состоянием оборудования детской площадки.
Апелляционным определением Волгоградского областного суда решение Волжского городского суда отменено, с ООО «Шереметьево-ВИП» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф - 50 000 рублей. Решение вступило в законную силу.
Фото официального сайта аэропорта "Шереметьево".
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