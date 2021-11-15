Расследования

За хранение 18 тыс бутылок спирта волжанина отправили в колонию строгого режима

Расследования 15.11.2021 10:50
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15.11.2021 10:50


Суд огласил приговор жителю Волжского, который хранил 18 тысяч бутылок с этиловым спиртом в арендованных помещениях в Ленинске. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 36-летнего мужчину признали виновным по п.«б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ (хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере). Ему назначено 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в мае 2020 года в арендованных в Ленинске складских помещениях, а также по месту своего проживания без лицензии незаконно хранил этиловый спирт и другую спиртосодержащую продукцию стоимостью 4 миллиона рублей. Алкогольная продукция изъята в ходе обысков. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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