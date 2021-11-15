Общество

С нового года все больничные листы станут электронными

Общество 15.11.2021 10:22
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15.11.2021 10:22


С 1 января 2022 года ФСС перейдет на беззаявительную выплату пособий, а «больничные» станут выдавать только в электронном виде. Об этом сообщил на состоявшейся в РИАЦ пресс-конференции управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких
«В 2021 году более 81% «больничных» в нашем регионе оформляется в электронном виде, по РФ этот показатель составляет 79%. Почти все медицинские организации Волгоградской области подключились к выдаче электронных листов по временной нетрудоспособности. Процесс перехода был постепенным и длился 4,5 года»,- сообщил Павел Гладких.

Как пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Демедюк, сегодня из 188 медучреждений региона, имеющих право выдачи «больничных», лишь 7 не подключены к электронной системе. С 2017 года выдано 1 221 391 электронных «больничных», Волгоградская область занимает 25 место в РФ по их количеству.
Электронный формат предполагает оперативное взаимодействие медучреждения, работодателя и ФСС.
«Изменения в назначении выплат с 1 января 2022 года не коснутся работников, - объяснила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Наталья Куклина. – Сведения об открытых больничных по защищенным каналам связи будут сразу поступать работодателю. Работодатель проверяет и подтверждает правильность его заполнения. После закрытия листок нетрудоспособности поступает для оплаты в ФСС. В течение 10 дней деньги переводятся на счет сотрудника. Кроме того, застрахованное лицо может посмотреть все данные листка в личном кабинете, используя логин и пароль портала госуслуг».
С 2020 года ФСС перешел на прямые выплаты работникам и только за 10 месяцев текущего года волгоградцам перечислено 4,7 млрд рублей за 5,5 млн дней, которые они провели на «больничном». 
По мнению работодателей, удобство электронных «больничных» очевидно. В АО «Горгаз» переход на электронный формат «больничных» начался с 1 января 2018 года. «Коллектив большой, только до октября текущего года оформлено 1800 листков. Электронные больничные значительно экономят наше время. Мы взаимодействуем с филиалом соцстраха и оперативно решаем все возникающие вопросы. Деньги на счет застрахованного приходят очень быстро»,-  отметила ведущий бухгалтер предприятия Надежда Карнавская

Отвечая на вопросы журналистов волгоградских СМИ, Павел Гладких отметил, что в связи с пандемией количество «больничных» значительно увеличилось. Растет и срок пребывания волгоградцев на «больничных». Если в 2020 году он составлял в среднем 12,6 дней, то в 2021 вырос до 14,71 дней. Суммы выплат выросли на 5,5%. 
«В нашем отделении ФСС коллективный иммунитет более 90%, 85,4 % сотрудников вакцинированы, остальные или переболели, или медотвод. Вакцинируйтесь, защитите себя и близких», - призвал волгоградцев Павел Гладких.
Фото - Сергей Григорьев

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