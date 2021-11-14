Не стирает, не убирает: разозленный волгоградец ошпарил свою даму кипятком





К двум годам условно осужден житель Волгоградской области, который облил свою спящую сожительницу кипятком. Как сообщает ИА «Высота 102», Калачевский районный суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Таким предметом определили электрический чайник, в котором подсудимый вскипятил воду.

Судом установлено, что безработный мужчина, который ранее был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, в тот день выпил со своей сожительницей около четырех бутылок водки. В какой-то момент он вспомнил, что его дама плохая хозяйка: полы не моет, вещи не стирает. Разозленный мужчина ударил женщину кулаком в лицо, потом она ушла спать. Подсудимый продолжал злиться и не мог успокоиться. Когда вскипел чайник, он пришел с ним в спальню и облил сожительницу кипятком. Утром женщина написала заявление в полицию о причинении ей телесных повреждений.

В суде мужчина утверждал, что, если бы не пил, то сделал бы это все равно.

Суд установил для фигуранта уголовного дела испытательный срок. В течение двух лет он должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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