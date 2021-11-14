Жители Волгоградской области удивились радуге в ноябрьском небе

Общество 14.11.2021 09:10
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14.11.2021 09:10
Жители Котово Волгоградской области накануне стали свидетелями природного явления, которое можно считать достаточным редким для этого времени года. Как сообщает ИА «Высота 102», в небе над городом вдруг проявилась яркая радуга. «Прямо как летом, красота!», - делились восхищенные горожане в соцсетях. «Скоро выпадет снег, и вдруг радуга. Как-будто лето решило попрощаться с нами», - обсуждают котовчане это событие.
Фото Анюты Лисьевой Kotovo_live ВК.
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