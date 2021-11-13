Covid-19 13.11.2021 12:00
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13.11.2021 12:00
В Волгоградской области не удается остановить наступление коронавируса. За минувшие сутки в регионе еще 473 человека заразились инфекцией, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Накануне, напомним, диагноз COVID-19 подтвердился у 478 человек – это был максимум за все время пандемии. При этом смертность в регионе от коронавируса по-прежнему остается высокой. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 34 умерших. При этом общее количество жертв приближается к отметке в 4000 человек. Уже 3935 жителей регионе не смогли справиться со страшным заболеванием.
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