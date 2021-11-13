В Волгограде отменили дачные электрички





В связи с окончанием дачного сезона в Волгоградской области с 17 ноября из расписания выводятся пригородные поезда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге. Так, перестанут курсировать электрички №6201 Тракторная - Пассажирская – Канальная отправлением со ст. Тракторная - Пассажирская в 5:28, прибытием в на ст. Канальная в 7:17 и №6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная в 17:58, прибытием на ст. Волгоград-1 в 19:21.

Напомним, в регионе также скорректировано расписание дачных автобусов и речных маршрутов.