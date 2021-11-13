Легковушка влетела в грузовик на трассе в Волгоградской области





Десятка вылетела на встречную полосу и столкнулась с большегрузом МАЗ на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. В результате ДТП 23-летний водитель легковушки с травмами доставлен в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, в 2 часа ночи машина под управлением жителя Саратовской области двигалась по федеральной автотрассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 500 километре она вылетела на встречную полосу и столкнулась с МАЗом, которым управлял 51-летний житель Татарстана. В результате столкновения большегруз выбросило на обочину.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

