В Волгоградской области женщина-водитель сбила насмерть велосипедиста

Происшествия 13.11.2021 09:35
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13.11.2021 09:35
В Волгоградской области под колесами машины погиб велосипедист. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, трагедия произошла накануне в седьмом часу вечера в Палласовском районе. Автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 46-летней женщины двигался по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». На 122 километре машина наехала на 52-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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