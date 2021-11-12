Общество

На севере Волгоградской области введен карантин из-за зараженного АЧС кабана

Общество 12.11.2021 15:34
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12.11.2021 15:34


В Волгоградской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, вирус опасного заболевания был обнаружен в пробах биологического материала от дикого кабана, отстреленного на территории охотхозяйства «Глазуновское» Кумылженского района. Исследование проводилось в ГБУ «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория». 
В настоящее время на территории Кумылженского района проводится комплекс ограничительных мероприятий, направленных на купирование очага выявленной инфекции.
Напомним, летом в Кумылженском районе уже фиксировалась вспышка АЧС. Тогда в одном из водоемов в хуторе Еланский были обнаружены трупы павших свиней. 
Между тем, сегодня в правительстве РФ прошло  заседание противоэпизоотической комиссии, где обсуждалась проблема распространения африканской чумы свиней. Так, в 2021 году в России зафиксировано 112 инфицированных объектов по АЧС среди домашних свиней в 38 субъектах. АЧС среди диких кабанов выявлена в 19 субъектах. Также вспышки фиксировались на  11 крупных животноводческих  комплексах. По итогам 2021 года уровень ущерба от АЧС в России уже достиг 1,9 млрд рублей. В правительстве РФ дали поручение Минобрнауки и РАН разработать и внедрить до 2024 года вакцину от АЧС для сельхозживотных.

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