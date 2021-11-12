В арендованной волгоградцем квартире нашли труп жителя Саратова

Расследования 12.11.2021 15:29
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12.11.2021 15:29
Труп 46-летнего мужчины был найден в квартире, арендованной волгоградцем в Саратове. Погибший был местным жителем, к моменту обнаружения тела он был мертв уже три дня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области. Уголовное дело не возбуждено, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Тело погибшего саратовца обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала ее посуточно жителю Волгограда. Квартиранта в жилище не было, и женщина вызвала полицию. На место прибыли также следователи регионального СУ СКР, которые назначили судебно-медицинское исследование для определения причины смерти.
Фото: СУ СКР по Саратовской области.
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