Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 5-8 декабря
Общество 15.11.2021 08:02
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15.11.2021 08:02
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Фонд «Сколково» объявляют о проведении финального этапа Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды из всех регионов соберутся в Инновационном центре «Сколково», чтобы представить свои предпринимательские проекты жюри и потенциальным инвесторам.
В течение трех дней молодые стартаперы пройдут акселерационную программу, которая включает в себя консультации с экспертами для доработки проектов и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства. 8 декабря состоятся питч-сессии лучших проектов, где венчурные инвесторы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят работы финалистов.
За призовые места соревнуются представители университетов всех регионов России. В пятерке лидеров на данный момент:
1. Две команды МГТУ имени Н.Э. Баумана с проектами — Экосистема СЕТАС и EcoLoving.
2. Команда Уфимского государственного нефтяного технического университета — с проектом Стабилизатор тока.
3. Команда Московского Политеха — с проектом Hive 3D.
4. Команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники — с проектом Scanfooter.
«Нашей общей задачей является вовлечение талантливой молодежи в инновационную деятельность и реализацию своих бизнес-идей. Именно поэтому партнерами конкурса в этом году стали все ключевые институты развития и Росмолодежь. За две недели мы получили более 1,5 тысяч заявок. Надеемся, что эта цифра будет расти, а лучшие команды смогут запустить собственные проекты уже в декабре при поддержке инвесторов и бизнес-ангелов», — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.
Следить за ходом конкурса можно по ссылке.
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