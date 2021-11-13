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В Волгограде начинающим чиновникам доверили ловить безмасочников

Covid-19 13.11.2021 14:10
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13.11.2021 14:10


Расширен список должностных лиц в Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях антиковидных правил. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, составлять протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) теперь может младший консультант сектора мобилизационной работы и защиты информации.
Отметим, что данный сектор входит в структуру комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, комитета ЖКХ, комитета архитектуры и градостроительства, комитета ветеринарии и других.
Представители  органов власти, уполномоченные составлять административные протоколы в отношении нарушителей, участвуют в проверочных рейдах совместно с сотрудниками правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других ведомств. Так, по итогам рейдов 12 ноября  выявлено 100 нарушений со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок; юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, в Волгоградской области продолжают действовать ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. В частности, жителям региона всех возрастов обязательно использование масок в общественных местах, торговых объектах, транспорте. С 12 октября для неработающих граждан в возрасте 60+ (в т.ч. имеющих хронические заболевания, перечень которых установлен комитетом здравоохранения) введен режим самоизоляции. Покидать место своего пребывания можно только при обращении за медицинской помощью (в том числе для вакцинации от COVID-19), прямой угрозе жизни и здоровью, передвижении к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе. Ограничения не распространяются на тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 либо переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад.

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