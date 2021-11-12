Экономика

Банк «Открытие» добавил в мобильный банк для МСБ сервис автоматического расчета налогов

Экономика 12.11.2021 12:36 Новости компаний
0
12.11.2021 12:36 Новости компаний


В «Бизнес-портале» – мобильном банке «Открытия» для клиентов малого и среднего бизнеса – стали доступны новые удобные услуги и сервисы. От автоматизации заявки на кредит и мобильных переводов с карты на карту внутри банка до автоматического расчета суммы минимального налога по ставке 1% для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.
Заявка на кредит теперь автоматизирована и встроена в мобильное приложение. Можно подать заявку на экспресс-кредит на сумму до 10 млн рублей или классический кредит на сумму свыше 10 млн рублей. Кроме того, клиент может подгрузить выписку из других банков, чтобы увеличить шансы на одобрение и получить лучшие условия.
Также в «Бизнес-портале» стали доступны переводы на карты физлиц внутри банка. Переводы между картами внутри одной организации бесплатны, за остальные предусмотрена комиссия согласно тарифам банка «Открытие». Для переводов внутри банка есть удобная опция выбора карты через слайдер.
В сервисе «Налоги и взносы» к возможности отслеживать налоговые события и пользоваться предзаполненными платежками добавлена функция автоматического расчета минимального налога 1% для компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы». Эта опция доступна только для операций, которые проходят через банк «Открытие». Кроме того, сервис «Налоги и взносы» научился рассчитывать сумму налога по схемам: «Доходы» по ставкам 6% и 8%; «Доходы минус расходы» по ставкам 15% и 20%. А рассчитанный налог можно оплатить сразу в мобильном приложении.
В мобильном банке также появилась опция по управлению продуктами – подключение или отключение SMS-информирования по картам. Сделать это можно в разделе «SMS-информирование», который доступен на экране «Продукты». Ранее в этом разделе можно было управлять только информированием по счетам.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
12.11.2021 14:11
Экономика 12.11.2021 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 14:03
Экономика 12.11.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:56
Экономика 12.11.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:22
Экономика 12.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 10:51
Экономика 12.11.2021 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 15:08
Экономика 11.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:45
Экономика 11.11.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:22
Экономика 11.11.2021 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 13:05
Экономика 11.11.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 12:15
Экономика 11.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 11:58
Экономика 11.11.2021 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 09:01
Экономика 11.11.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2021 17:55
Экономика 10.11.2021 17:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:03
Энергетики ЛУКОЙЛа реализовали все требуемые мероприятия по подготовке к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:01
Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьиСмотреть фотографии
13:51
Пьяного водителя без прав задержали в Волгограде за взяткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионовСмотреть фотографии
13:32
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинациюСмотреть фотографии
12:30
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мираСмотреть фотографии
12:30
Сотрудников полиции осудят за вымогательство взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Смертность от коронавируса в Волгоградской области становится критическойСмотреть фотографии
12:09
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде на «Красном Октябре» сменили конкурсного управляющегоСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полицииСмотреть фотографии
10:40
Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:38
Легковушку расплющило после столкновения с прицепом тягача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
С экс-супругов в Волгоградской области взыскали 4 миллиона за поддельный коньякСмотреть фотографии
09:31
Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджетаСмотреть фотографии
07:32
Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
19:39
«Главное – помочь людям»: в Росимуществе решили многолетнюю проблему с землей для многодетных под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:26
Роспотребнадзор взялся за нарушителей режима самоизоляции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
В Волгограде бывший оперативник наркоконтроля превратился в наркодилераСмотреть фотографии
16:43
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Вандалы исписали новый памятник жертвам ХолокостаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде нерадивую УК лишили источников доходаСмотреть фотографии
15:32
На волгоградца завели уголовное дело за обучение ребенка водить «уазик»Смотреть фотографии
14:58
В Волгограде старика избили и обокрали за стакан водыСмотреть фотографии
14:24
Законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах готовят в РоссииСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улицеСмотреть фотографии
13:05
Все риски под контролем: «ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
12:19
Помощник чабана распродавал ягнят с племзавода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области ситуация с коронавирусом становится беспросветнойСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОДСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 