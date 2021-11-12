Банк «Открытие» добавил в мобильный банк для МСБ сервис автоматического расчета налогов

Экономика 12.11.2021 12:36 Новости компаний
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12.11.2021 12:36 Новости компаний
В «Бизнес-портале» – мобильном банке «Открытия» для клиентов малого и среднего бизнеса – стали доступны новые удобные услуги и сервисы. От автоматизации заявки на кредит и мобильных переводов с карты на карту внутри банка до автоматического расчета суммы минимального налога по ставке 1% для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.
Заявка на кредит теперь автоматизирована и встроена в мобильное приложение. Можно подать заявку на экспресс-кредит на сумму до 10 млн рублей или классический кредит на сумму свыше 10 млн рублей. Кроме того, клиент может подгрузить выписку из других банков, чтобы увеличить шансы на одобрение и получить лучшие условия.
Также в «Бизнес-портале» стали доступны переводы на карты физлиц внутри банка. Переводы между картами внутри одной организации бесплатны, за остальные предусмотрена комиссия согласно тарифам банка «Открытие». Для переводов внутри банка есть удобная опция выбора карты через слайдер.
В сервисе «Налоги и взносы» к возможности отслеживать налоговые события и пользоваться предзаполненными платежками добавлена функция автоматического расчета минимального налога 1% для компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы». Эта опция доступна только для операций, которые проходят через банк «Открытие». Кроме того, сервис «Налоги и взносы» научился рассчитывать сумму налога по схемам: «Доходы» по ставкам 6% и 8%; «Доходы минус расходы» по ставкам 15% и 20%. А рассчитанный налог можно оплатить сразу в мобильном приложении.
В мобильном банке также появилась опция по управлению продуктами – подключение или отключение SMS-информирования по картам. Сделать это можно в разделе «SMS-информирование», который доступен на экране «Продукты». Ранее в этом разделе можно было управлять только информированием по счетам.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
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