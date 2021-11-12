Экономика

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили СберБанк со 180-летием прямо с околоземной орбиты

Экономика 12.11.2021 11:56 Новости компаний
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12.11.2021 11:56 Новости компаний


В преддверии 180-летнего юбилея СберБанка, которое отмечается 12 ноября, космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, записали видеопоздравление. В нём они отметили, как сильно изменился банк за прошедшие годы, и пожелали Сберу энергии для новых побед.
"Здравствуй, Сбер! Мы, космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, поздравляем тебя с круглой датой! 180 лет — это путешествие длиной в несколько поколений. В 1841 году никто не мог предположить, что в 2021-м в Сбере можно будет не только открыть вклад, но и за минуту отправить деньги родителям, заказать такси и продукты, отправить посылку, посмотреть фильм и сделать ещё массу всего полезного", - Антон Шкаплеров, космонавт.
"У Сбера прекрасная миссия — помогать людям осуществлять их мечты и всегда быть рядом. С борта Международной космической станции мы желаем всей команде Сбера, их родным и близким счастья, здоровья, добра и энергии для новых побед. Сергей Павлович Королёв часто говорил: "Каждая минута — для дела!" Ждём от тебя, Сбер, новых идей и решений, делающих этот мир и нашу планету лучше! С днём рождения!", - Пётр Дубров, космонавт.
"2021 год — юбилейный не только для Сбера, но и для всей отечественной космонавтики, ведь именно 60 лет назад Юрий Гагарин первым в мире преодолел земное притяжение. Мы гордимся достижениями нашей страны в освоении космического пространства и чтим вклад всех энтузиастов, благодаря которым Россия занимает лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. Я от всей души благодарю коллектив Международной космической станции и "Роскосмоса" за организацию этого необычного поздравления, равно как и за возможность разместить логотип Сбера на ракете-носителе "Союз-2.1а", которая доставила на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-18" с нашим флагом на борту. И я желаю экипажу МКС крепкого здоровья, штатной работы и новых научных открытий!", - Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Посмотреть видеопоздравление и фото можно здесь.
Напомним, что ранее, 28 октября в 3:00 утра по московскому времени, на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с логотипом Сбера. «Союз-2.1а» вывел на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который, помимо стандартных грузов, доставил на МКС флаг Сбера. Именно с ним и было записано праздничное обращение космонавтов, которые оставили на флаге свои автографы.

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