Covid-19

Роспотребнадзор взялся за нарушителей режима самоизоляции в Волгограде

Covid-19 11.11.2021 18:26
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11.11.2021 18:26




Более 5% отправленных на карантин волгоградцев не соблюдают режим самоизоляции после контакта с ковидным больным. Среди 800 самоизолированных свыше 40 человек не оказалось дома на момент проверки сотрудниками Роспотребнадзора, полиции и чиновниками. Правда, очередной рейд, состоявшийся сегодня утром в Тракторозаводском районе Волгограда, показал несколько иные пропорции нарушителей и соблюдающих карантин.
На первом адресе в одной из многоэтажек на улице Ополченской дверь рейдовой комиссии открыли не сразу, но отправленная на самоизоляцию женщина находилась дома. Представители Роспотребнадзора удостоверились, что волгоградка ответственно «карантинит», и отправились дальше – на Спартановку.

В одной из квартир девятиэтажки на улице Николая Отрады проверяющие рассчитывали застать волгоградца, который ранее общался с заболевшим коронавирусом. Попасть в подъезд удалось не с первого раза: домофоны нескольких квартир на первом этаже были отключены, и только любезные соседи по лестничной клетке впустили Роспотребнадзор, полицию и съемочные группы волгоградских СМИ.
После долгих попыток достучаться в дверь проверяющим открыла женщина предпенсионного возраста. Волгоградка не смогла пояснить, где сейчас находится мужчина, которому предписано не покидать стен дома. Сотрудникам РПН пришлось составить в отношении него протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Еще два протокола были оформлены после визита на улицу Дзержинского, где комиссия ожидала увидеть находящихся на карантине мужчин. Проверяющим открыла пожилая женщина, которая сообщила, что один из них ушел за хлебом, а второй – неизвестно где. На продолжение диалога она не была настроена и быстро захлопнула дверь перед носом полицейского. Теперь трем нарушителям режима самоизоляции по контакту с ковидным пациентом грозит штраф в размере от 15 тысяч рублей.

«После того, как в Роспотребнадзор поступают данные о круге контактных лиц, им направляются смс-сообщения или уведомления на бумажном носителе о необходимости самоизолироваться на 14 дней», – рассказала ИА «Высота 102» начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Мария Тарутина. За продуктами или в аптеку Тарутина предложила отправлять родственников самоизолированных или же волонтеров из движения #МыВместе. «Все эти вопросы решаемы», – подчеркнула она.
Рейды по соблюдению режима самоизоляции проводятся выборочно, однако находящимся на карантине не стоит уповать на русский авось. Ведь речь идет не столько об ответственности перед законом, сколько о добросовестном отношении к здоровью окружающих и пресечении распространения коронавируса.

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