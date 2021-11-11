В Волгограде нерадивую УК лишили источников дохода





Госжилнадзор исключил 16 многоквартирных домов в Кировском районе Волгограда из реестра лицензий "УК Управление жилым фондом". На такие меры, по данным ведомства, пошли из-за нежелания управляющей компании добросовестно выполнять свои обязательства. На работу УК поступали многочисленные жалобы жителей. Однако компания игнорировала требования и предписания инспекторов, препятствовала проведению проверок, не предоставляя необходимые сведения и документы. За это ее неоднократно штрафовали. Теперь управляющая компания лишилась всех своих домов. В ближайшее время на заседание лицензионной комиссии будет вынесен вопрос о лишении ее права работать на рынке через суд.

В течение месяца администрация Кировского района обязана созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов. В случае, если такое собрание не состоится или собственники не смогут принять решение по выбору новой УК, администрация организует и проведет открытый конкурс.



