Общество

В Волгограде нерадивую УК лишили источников дохода

Общество 11.11.2021 15:37
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11.11.2021 15:37


Госжилнадзор исключил 16 многоквартирных домов в Кировском районе Волгограда из реестра лицензий "УК Управление жилым фондом". На такие меры, по данным ведомства, пошли из-за нежелания управляющей компании добросовестно выполнять свои обязательства. На работу УК поступали многочисленные жалобы жителей. Однако компания игнорировала требования и предписания инспекторов, препятствовала проведению проверок, не предоставляя необходимые сведения и документы. За это ее неоднократно штрафовали. Теперь управляющая компания лишилась всех своих домов. В ближайшее время на заседание лицензионной комиссии будет вынесен вопрос о лишении ее права работать на рынке через суд.
В течение месяца администрация Кировского района обязана созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов. В случае, если такое собрание не состоится или собственники не смогут принять решение по выбору новой УК, администрация организует и проведет открытый конкурс.

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