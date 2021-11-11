Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%, страховые выплаты достигли рекордного показателя
Экономика 11.11.2021 11:58 Новости компаний
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11.11.2021 11:58 Новости компаний
В январе-сентябре 2021 года СберСтрахование жизни собрала 112,4 млрд рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объём в структуре поступлений продолжает занимать накопительное страхование жизни (НСЖ), но самый высокий темп роста продемонстрировало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).
Так, объём начисленной премии по НСЖ составил 49,5 млрд рублей (рост на 33%), по ИСЖ — 26 млрд рублей (рост на 145,9%), кредитному страхованию жизни — 36 млрд рублей (рост на 31,8%).
Выплаты компании за девять месяцев текущего года достигли 55,3 млрд рублей — это рекордный показатель за всю историю компании. Рост год к году составил 73,1%. Большая часть выплат (73% от общего объёма) пришлась на выплаты по договорам ИСЖ.
В первом полугодии 2021 года компания заключила 1,4 млн новых договоров страхования. На 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество действующих договоров по состоянию на конец сентября составило 3,3 млн.
Игорь Кобзарь, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»: «Несмотря на пандемию, рынок страхования жизни в этом году демонстрирует рост. В СберСтрахование жизни наибольшую динамику роста показал сегмент инвестиционного страхования жизни, который был существенным образом трансформирован. В кредитном страховании жизни мы предложили не представленный ранее на рынке продуктовый конструктор, в котором клиент сам выбирает набор рисков и их наполнение. Дополнили кредитное страхование социально значимым страхованием — от снижения оклада. НСЖ также менялось под продуктовое решение в виде конструктора. Это позволило нам показать достойные результаты — суммарно сборы компании выросли на 43,5%. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок страхования жизни может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю. По выплатам СберСтрахование жизни уже показала рекорд».
Активы СберСтрахование жизни по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 613,6 млрд рублей (рост на 13%), страховые резервы — 533 млрд рублей (рост на 15%).
Справка. ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.
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