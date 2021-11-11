



В Волгоградской области снова выросло количество заболевших коронавирусом по итогам ежесуточной статистики. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, в регионе за вчерашний день диагноз COVID-19 подтвердился еще у 474 человек. Напомним, накануне в Волгоградской области был зафиксирован максимум заболевших за все время пандемии – 471 человек. Однако, как оказалось, и это не предел. Не снижаются и показатели смертности населения от коронавируса. Так, стало известно еще о 35 скончавшихся от этой инфекции. Всего в регионе уже 3898 человек не справились с этим заболеванием.



