Подозреваемый в мошенничестве волгоградец задавил росгвардейца в Санкт-Петербурге





Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 8 января 2022 года 38-летнего Алексея Покрепо, подозреваемого как минимум в 12-ти эпизодах телефонного мошенничества. При задержании он насмерть сбил сотрудника Росгвардии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По данным питерских СМИ, Покрепо является уроженцем Волгограда и здесь же прописан.

По данным следствия, 38-летний волгоградец и двое его сообщников с подменных номеров звонили пожилым петербуржцам, представлялись их родственниками и сообщали, что попали в ДТП. Они просили у жертв крупные суммы денег якобы для откупа от ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Следствию достоверно известно как минимум о 12-ти эпизодах, на заседании по избранию меры пресечения Покрепо следователь заявила, что к делу будут присоединены еще 50 эпизодов. В настоящее время сумма ущерба потерпевшим превышает 2,8 млн рублей.

При задержании Алексея Покрепо росгвардейцы блокировали его фургон Fiat Ducato на Пулковском шоссе. Находившийся за рулем подозреваемый надавил на газ и сбил одного из сотрудников правоохранительных органов, после чего уехал в места происшествия. Был объявлен план «Перехват», и менее чем через час фургон был остановлен неподалеку от АЗС у города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Параллельно были задержаны 53-летний Владимир Бабин и 43-летняя Ирина Новикова. Бабин также арестован до 8 января 2022 года, срок задержания Новиковой продлен до 20.00 11 ноября.

На заседании об избрании меры пресечения Алексей Покрепо возражал против заключения под стражу и пояснил, что он сотрудничает со следствием, а при осуществлении мошеннических действий был курьером. «Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься, – рассказал он. – Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил».