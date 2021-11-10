Изрезавшего свою бывшую девушку парня судят в Волгограде

Расследования 10.11.2021 16:59
0
10.11.2021 16:59
Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего с ножом на свою бывшую девушку. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 19-летний парень обвиняется в покушении на убийств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
20 апреля 2021 года Владислав Кобзев в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения со своей бывшей возлюбленной, 19-летней М. Парень с ножом приехал к дому №15 по улице Карла Маркса в микрорайоне Тулака и позвал ее "поговорить". Разговор закончился, когда молодой человек выхватил из кармана нож и нанес несколько ударов в грудь, живот и шею девушки. На крики девушки о помощи откликнулись две женщины. Они повалили Кобзева на землю и выбили из рук нож. Раненую срочно госпитализировали. Парень успел нанести и себе увечья - он порезал горло ножом. Но смелые женщины, пришедшие на помощь девушке, и ему оказали первую помощь и спасли ему жизнь. Кобзев признал свою вину, заявив, что жестоко расправился со своей возлюбленной из-за обиды.
Реклама
Волгоградца незаконно оштрафовали из-за махинаций директора природного парка10.11.2021 17:35
Расследования 10.11.2021 17:35
Семейная пара обчистила десятки домов и машин в Волгограде10.11.2021 11:39
Расследования 10.11.2021 11:39
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в Смоленске09.11.2021 20:01
Расследования 09.11.2021 20:01
Проломившего голову таксисту подростка осудили под Волгоградом09.11.2021 17:07
Расследования 09.11.2021 17:07
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновника09.11.2021 15:25
Расследования 09.11.2021 15:25
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в Волгограде09.11.2021 10:37
Расследования 09.11.2021 10:37
Отставной полковник обвиняется в растрате 1300 тонн пшеницы в Волгоградской области08.11.2021 16:11
Расследования 08.11.2021 16:11
В Волгограде дело задержанного в магазине маньяка-педофила дошло до суда08.11.2021 15:27
Расследования 08.11.2021 15:27
Избивших и выбросивших в овраг собутыльника извергов задержали в Волгограде08.11.2021 14:53
Расследования 08.11.2021 14:53
Суровый приговор банде насильников и вымогателей вынесли в Волгоградской области08.11.2021 14:22
Расследования 08.11.2021 14:22
Грабившего офисы микрозаймов налетчика поймали в Волгограде08.11.2021 12:19
Расследования 08.11.2021 12:19
Пропавшего без вести крымского бизнесмена ищут в Волгоградской области08.11.2021 11:29
Расследования 08.11.2021 11:29
Миллион требуют с ухажера погибшей на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области08.11.2021 10:46
Расследования 08.11.2021 10:46
Под Волгоградом предупрежденную о мошенниках учительницу обманули на 2 млн рублей07.11.2021 16:26
Расследования 07.11.2021 16:26
В Волгограде задержали убийцу сторожа базы07.11.2021 15:50
Расследования 07.11.2021 15:50
Реклама