Изрезавшего свою бывшую девушку парня судят в Волгограде





Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего с ножом на свою бывшую девушку. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 19-летний парень обвиняется в покушении на убийств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

20 апреля 2021 года Владислав Кобзев в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения со своей бывшей возлюбленной, 19-летней М. Парень с ножом приехал к дому №15 по улице Карла Маркса в микрорайоне Тулака и позвал ее "поговорить". Разговор закончился, когда молодой человек выхватил из кармана нож и нанес несколько ударов в грудь, живот и шею девушки. На крики девушки о помощи откликнулись две женщины. Они повалили Кобзева на землю и выбили из рук нож. Раненую срочно госпитализировали. Парень успел нанести и себе увечья - он порезал горло ножом. Но смелые женщины, пришедшие на помощь девушке, и ему оказали первую помощь и спасли ему жизнь. Кобзев признал свою вину, заявив, что жестоко расправился со своей возлюбленной из-за обиды.



