Расследования

Изрезавшего свою бывшую девушку парня судят в Волгограде

Расследования 10.11.2021 16:59
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10.11.2021 16:59


Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего  с ножом на свою бывшую девушку. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 19-летний парень обвиняется в покушении на убийств.  Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
20 апреля 2021 года Владислав Кобзев в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения со своей бывшей возлюбленной,  19-летней М. Парень с ножом приехал к дому №15 по улице Карла Маркса в микрорайоне Тулака и позвал ее "поговорить". Разговор закончился, когда молодой человек выхватил  из  кармана нож и нанес несколько ударов в грудь, живот и шею девушки. На крики девушки  о помощи откликнулись две женщины. Они повалили Кобзева на землю и выбили из рук нож. Раненую срочно госпитализировали. Парень успел нанести и себе увечья - он порезал горло ножом. Но смелые женщины, пришедшие на помощь девушке, и ему оказали первую помощь и спасли ему жизнь. Кобзев признал свою вину, заявив, что жестоко расправился со своей возлюбленной из-за обиды. 

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