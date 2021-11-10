



Сегодня все прогрессивное человечество празднует Всемирный день науки. Это профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной деятельности, независимо от званий и занимаемых должностей. В их числе – профессоры, академики, исследователи.

В России праздник пока не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат и не является общегосударственным выходным, тем не менее его считают своим преподаватели и аспиранты высших учебных заведений вузов Волгоградской области, чей вклад в отечественную науку оценивается на самом высоком уровне.

разработанных учеными ВГСПУ. Так, министерство просвещения РФ обеспечит поддержку реализации четырех проектов,

Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, проект «Разработка целевой модели интеграции педагогических вузов с региональной системой образования» реализуется исследовательским коллективом педагогов, психологов и специалистов в области информатизации образования под руководством ректора ВГСПУ, доктора педагогических наук, профессора, член-корреспондента РАО Александра Короткова.

Исследования в рамках фундаментальной НИР по проекту «Разработка сетевой национальной модели научного взаимодействия педагогических вузов в сфере развития практик общего образования» проводит коллектив ученых, возглавляемый академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором Николаем Сергеевым.

Два проекта по прикладным НИР будут реализованы сотрудниками факультета математики, информатики и физики. Под руководством проректора по научной работе ВГСПУ, доктора физико-математических наук, профессора Сергея Глазова реализуется проект «Разработка образовательных технологий на базе искусственного интеллекта и роботизированных систем в учебном процессе профессионального образовательного учреждения».

Доктор педагогических наук, профессор Татьяна Смыковская возглавила коллектив, который осуществляет исследование в рамках проекта «Сравнительный анализ результатов и оценки качества прохождения педагогической практики у студентов педагогических вузов на основе традиционных форм контроля и цифрового следа». Проведение работ по проектам планируется на протяжении трех лет - с 2021 по 2023 гг.

В ВГСПУ особо отмечают, что государственное задание образовательного учреждения является одним из важнейших инструментов реализации государственной политики РФ в сфере науки и образования.



