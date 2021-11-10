



Новоаннинский районный суд в очередной раз приостановил деятельность основного здания Новоаннинской средней школы №5 на 45 суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, с иском обратилось управление Роспотребнадзора, где считают опасным пребывание детей в образовательном учреждении из-за угрозы обрушения здания. Так, в несущей стене западного фасада образовался клиновидный сквозной раскол от фундамента до кровли с наружной и внутренней стороны стены с отслоением штукатурки. При этом на первом и втором этажах зафиксировано увеличение раскрытия трещины.

В ходе проведения неоднократных проверок управлением Роспотребнадзора в отношении МКОУ Новоаннинская СШ № 5 составлялись протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений).

Судом трижды – в марте, в мае и в августе 2021 года - приостанавливалась деятельность основного здания МКОУ «Новоаннинская СОШ №5» на различные сроки. Однако, несмотря на неоднократные привлечения юридического лица к административной ответственности, какие-либо меры для устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления деятельности школы, приняты не были.

В связи с отсутствием действенных мер для создания безопасности пребывания детей в здании школы управление Роспотребнадзора в очередной раз потребовало от руководства школы и администрации Новоаннинского района устранить дефекты и повреждения здания образовательного учреждения. Суд удовлетворил исковые требования ведомства. Решение суда не вступило в законную силу.