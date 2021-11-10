Экономика

Топ-менеджер банка «Открытие» Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках

Экономика 10.11.2021 14:05
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10.11.2021 14:05


Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова стала лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках по рейтингу журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра «БизнесДром».
В рейтинг вошли 32 руководителя направления развития малого и среднего предпринимательства из топ-50 банков по активам на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, а также банков (или брендов банков), которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом.
«Рейтинг показывает прежде всего роль руководителей как визионеров и энтузиастов развития услуг для предпринимателей своих банков», – отмечают авторы исследования.
При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителя на банковском рынке; стаж и опыт работы в сегменте МСП; запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за последние два года работы на текущей должности; запуск нового продукта/предложения за последние два года; прирост числа клиентов за последние три года; прирост количества выданных кредитов за последние три года; участие в комитетах, рабочих группах, связанных с развитием финансирования МСП; медийная и отраслевая активность персоны за последние два года; выступления на конференциях, форумах за последние два года.
Значения показателей взвешивались и суммировались, формируя итоговый балл.
По итогам III квартала объем кредитного портфеля банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 191,5 млрд рублей.

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