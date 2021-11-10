В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-19





В Волгоградской области ученики 48 классов в школах региона переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом среди обучающихся. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования и науки. В ведомстве пояснили, что очные занятия прекращаются даже, если в классе заболеет один ученик. При этом в школах Волгоградской области нет ни одного класса, переведенного на дистант в связи с заболеваемостью ОРВИ.

Напомним, 8 ноября ученики школ Волгоградской области вернулись к занятиям после окончания нерабочей недели и каникул в образовательных учреждениях. Однако остановить распространение коронавирусной инфекции среди школьников этими мерами пока не удается.



