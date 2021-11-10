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В Волгограде выпал первый снег

Полезно знать 10.11.2021 12:30
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10.11.2021 12:30


Сегодня в Волгограде выпал первый снег. Правда, снежинки вперемешку с дождем быстро таяли и до земли не долетали, сообщает ИА "Высота 102". По данным Волгоградского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Днем прогнозируют от 1 до 7 градусов выше нуля, а ночью будет холодно, местами столбик термометра опустится до 10-11 градусов со знаком минус.

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