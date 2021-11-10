Расследования

Семейная пара обчистила десятки домов и машин в Волгограде

Расследования 10.11.2021 11:39
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10.11.2021 11:39


Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж из автомобилей и частных домов в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, ими оказались 31-летний ранее судимый мужчина и его 29-летняя сожительница. Оба нигде не работают. 
Установлено, что злоумышленники проникали в частные жилые или строящиеся дома и забирали все ценности: деньги, золотые украшения, бытовую и компьютерную технику, электроинструменты. Они предварительно следили за жилищем, чтобы узнать, во сколько хозяева возвращаются домой. Кроме того, подозреваемые выбирали припаркованные на улицах района автомобили, не оборудованные сигнализацией, и похищали автомагнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторы и прочее имущество. Похищенное они сдавали в ломбарды, а деньги тратили на личные нужды. Часть имущества изъята в ходе обыска по месту их проживания. Так, в ноябре текущего года в полицию поступило сразу несколько заявлений от жителей Дзержинского района о таких кражах. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Задержанные заключены под стражу. В настоящее время уже установлена их причастность к 10 кражам, совершенным в Волгограде. Расследование продолжается. 

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