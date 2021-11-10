Микроавтобус влетел в бетонное ограждение на трассе под Волгоградом





Микроавтобус под управлением жителя Калмыкии влетел в бетонное ограждение на трассе в Городищенском районе Волгоградской области. В результате ДТП 32-летний водитель и 46-летний пассажир доставлены в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительной информации, минувшей ночью микроавтобус Mercedes-Benz двигался по автодороге Р-22 трассы «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в сторону Москвы. На 922 километре водитель не справился с управлением и микроавтобус врезался в бетонное ограждение. В результате сильного удара микроавтобус остался без правого заднего колеса.



