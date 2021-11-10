Происшествия

Под Волгоградом водитель бросил упавший в ерик УАЗ с ранеными пассажирами

Происшествия 10.11.2021 10:31
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10.11.2021 10:31


Водитель "УАЗ Патриот" в Ленинском районе опрокинулся с пассажирами в ерик и сбежал с места ДТП. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновник аварии ночью направлялся из села Каршевитое в Ленинск, но не учел скорость движения. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в ерик. С места пришествия он предпочел скрыться. Его личность устанавливается. В результате аварии пострадали двое пассажиров УАЗа - мужчины 34 и 38 лет. Они доставлены в больницу. 

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