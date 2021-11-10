Общество

Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской области

Общество 10.11.2021 08:12
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10.11.2021 08:12


С сегодняшнего дня в Волгоградской области проездные билеты можно приобрести только вакцинированным или переболевшим коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие ограничения в регионе стали действовать согласно постановлению губернатора. Речь идет о проездных билетах длительного пользования для проезда общественным транспортом городского и пригородного сообщения, социальных проездных билетах и продлении срока действия электронных социальных проездных билетов гражданам. Исключение составляют граждане моложе 18 лет. 
Пока в автобусах и трамваях, курсирующих по Волгограду, можно проехать и без QR-кода. Однако в некоторых регионах России, в частности, в Татарстане уже созданы прецеденты, когда общественным транспортом нельзя воспользоваться, не имея сертификата о вакцинации или документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. 
В Волгоградской области уже действуют ограничительные меры в междугородном транспорте, куда могут продать билет только вакцинированным или переболевшим. На днях власти региона смягчили эти требования для тех, кто направляется на лечение, обследование или консультацию врача. Однако это необходимо подтвердить соответствующими справками из лечебного учреждения. 
Напомним, жители Волгоградской области старше 60 лет, у кого нет прививки от коронавируса или документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев, должны находиться на самоизоляции. Им разрешено покидать свои жилища только для походов в магазины, аптеки, в медучреждения или для прогулок. 

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