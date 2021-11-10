В Волжском в рамках осенней акции высажено более 1200 деревьев и кустарников

Общество 10.11.2021 08:52
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10.11.2021 08:52
В настоящее время в Волжском в рамках осенней акции уже высажено более 1 200 деревьев и кустарников. Как сообщают в администрации города, акция продолжится до середины ноября.
В озеленении Волжского активное участие принимают предприятия и организации, предприниматели и сами жители.
Город уже украсили порядка 800 деревьев, в числе которых клены, липы, акации, и около 500 кустарников. Молодые саженцы были высажены вдоль проспекта Ленина, на улицах Александрова, Карбышева, Мира и других.
Недавно более 50 лип появились на улице Набережной на территории дворца творчества «Русинка», также порядка 100 деревьев и кустарников на улице Большевистской высадили студенты Волжского филиала Международного юридического института и представители муниципального учреждения «Современные городские технологии» (МАУ «СГТ»). На этой неделе коллектив МАУ «СГТ» планирует высадку более 50 деревьев на новом общественном пространстве по улице 40 лет Победы (между школами №№ 35 и 37). Данная территория благоустроена в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Осенняя высадка зеленых насаждений в городе завершается, – рассказал заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Сергей Куприн. – Весной данная акция обязательно продолжится. Кроме высадки деревьев и кустарников, мы планируем провести мероприятия по улучшению качества почвы, а также выполнить обработку зеленого фонда от вредителей. Отрадно, что волжане принимают активное участие в проекте, потому что все мы любим наш город, стараемся делать его самым красивым, зеленым, комфортным для проживания».
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