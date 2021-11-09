Группа «Открытие»: активы клиентов в ОПИФ выросли за год на 217%

Экономика 09.11.2021 18:38 Новости компаний
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09.11.2021 18:38 Новости компаний
Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие», бренд «Открытие Инвестиции») по итогам девяти месяцев 2021 года многократно увеличила объем средств клиентов в портфелях открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активы инвесторов в ОПИФ под управлением компании выросли на 217% и составили 39 млрд рублей, а ЗПИФ – увеличились в 8 раз.
На 30 сентября 2021 года объем средств частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК «Открытие» составил 39 млрд рублей. Количество клиентов (физических лиц), разместивших средства в ОПИФы под управлением компании, увеличилось на 191% и достигло 38600 человек.
Стабильно высокими по итогам III квартала стали результаты доходности ОПИФ УК «Открытие». По данным Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за три года занимает первую строчку среди всех российских смешанных фондов (+98,81%). ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в число лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).
Компания наращивает активы и в закрытых паевых инвестиционных фондах. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года объем средств в ЗПИФ вырос более чем в 8 раз (на 754%) в сравнении с показателями годом ранее и достиг 7 025 млн рублей.
Совокупное количество клиентов (физических лиц) УК «Открытие» на 30 сентября 2021 года достигло 120 625 человек, что на 18 % больше, чем годом ранее. Количество уникальных клиентов за год выросло до 112 885 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателями прошлого года.
Активный прирост продемонстрировал и пул институциональных клиентов: в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2020 года он составил 52,5%, а объем средств под управлением превысил 218 млрд рублей.
Благодаря успешным результатам и росту заинтересованности клиентов совокупные активы под управлением компании на 30 сентября 2021 достигли 320 млрд рублей и выросли более чем на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно отметим, что в III квартале 2021 года УК «Открытие» запустила 6 новых БПИФ и сформировала линейку биржевых фондов. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска. В результате клиенты могут инвестировать в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии.
Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
«Оценивая итоги прошедших 9 месяцев, уже сейчас можно с уверенностью назвать 2021 год одним из самых успешных с точки зрения ключевых направлений нашего бизнеса – мы в разы увеличили объем средств инвесторов в открытых паевых фондах, показали высокие результаты доходности ОПИФ, запустили линейку биржевых фондов и в 8 раз приумножили активы клиентов в ЗПИФ по сравнению с показателями прошлого года. Мы не намерены останавливаться на достигнутом – будем и дальше предлагать нашим клиентам только самые эффективные продукты в тесном сотрудничестве с банком «Открытие» и «Открытие Брокер».
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