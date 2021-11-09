РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетов

Covid-19 09.11.2021 17:50
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09.11.2021 17:50
Перевозчики готовы с технологической точки зрения к введению проверки QR-кодов для поездок на поездах, при регистрации и посадке на самолет. Об этом заявил сегодня замглавы РЖД Евгений Чаркин и ранее сообщил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Чаркин отметил, что компания готова выполнять поручения, которые могут быть выработаны на уровне правительства. В случае введения требований о QR-кодах при перелетах авиаперевозчик также в полной мере обеспечит их соблюдение, сказал Полубояринов в Совете Федерации.
В Кремле при этом не рассматривают введение QR-кодов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте на ж/д и авиатранспорте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что разработка новых антиковидных мер является прерогативой оперштаба.
Между тем, в Хабаровском крае и на Камчатке оперштабы ввели QR-коды при полетах на самолетах. Авиакомпания «Победа» выступила против проверки кодов при продаже билетов, но поддержала их проверку на регистрации и перед вылетом.
Одобряете ли вы введение новых антикоронавирусных мер, в том числе QR-кодов, на поездах и самолетах? Насколько, на ваш взгляд, это позволит снизить распространение COVID-19? Читатели ИА «Высота 102» могут поделиться своим мнением в комментариях под публикацией.
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