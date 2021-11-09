Проломившего голову таксисту подростка осудили под Волгоградом

Расследования 09.11.2021 17:07
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09.11.2021 17:07
Cуд огласил приговор подростку, избившего таксиста на автозаправочной станции в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 17-летнего парня приговорили к 1 году лишения свободы в воспитательной колонии. Решение Волжского горсуда не вступило в законную силу.
Напомним, 21 июля на автозаправочной станции на улице Логинова в Волжском между 42-летним мужчиной и 24-летним таксистом произошел конфликт. Наблюдавший за ссорой 17-летний сын одного из участников ссоры решил заступиться за отца. Он взял из багажника металлический предмет и ударил таксиста по голове. Водителя госпитализировали с открытой черепно-мозговую травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости. Подсудимый признал свою вину.
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