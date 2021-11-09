Расследования

Проломившего голову таксисту подростка осудили под Волгоградом

Расследования 09.11.2021 17:07
0
09.11.2021 17:07


Cуд огласил приговор подростку, избившего таксиста на автозаправочной станции в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 17-летнего парня приговорили к 1 году лишения свободы в воспитательной колонии. Решение Волжского горсуда не вступило в законную силу. 
Напомним, 21 июля на автозаправочной станции на улице Логинова в Волжском между 42-летним мужчиной и 24-летним таксистом произошел конфликт. Наблюдавший за ссорой 17-летний сын одного из участников ссоры  решил заступиться за отца. Он взял из багажника металлический предмет и ударил таксиста по голове. Водителя госпитализировали с  открытой черепно-мозговую травмой, ушибом  головного мозга и переломом лобной кости. Подсудимый признал свою вину. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
09.11.2021 20:01
Расследования 09.11.2021 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 15:25
Расследования 09.11.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 10:37
Расследования 09.11.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 16:11
Расследования 08.11.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 15:27
Расследования 08.11.2021 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:53
Расследования 08.11.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:22
Расследования 08.11.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 12:19
Расследования 08.11.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 11:29
Расследования 08.11.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 10:46
Расследования 08.11.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 16:26
Расследования 07.11.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 15:50
Расследования 07.11.2021 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 14:50
Расследования 07.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2021 19:54
Расследования 06.11.2021 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2021 14:32
Расследования 06.11.2021 14:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:21
КамАЗ протаранил бетономешалку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:49
Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Собянин поздравил легендарного композитора из Волгограда Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
12:21
Умер почетный гражданин ВолжскогоСмотреть фотографии
12:02
Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская областьСмотреть фотографии
11:56
Плата за детсады вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет регионаСмотреть фотографии
11:08
Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:02
Малолетний ребенок и трое взрослых пострадали в крупной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
10:38
Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Путин назначил председателей двух районных судов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографии
09:42
Гололедица и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде из-за расширения улицы Ангарская ограничат сквозное движениеСмотреть фотографии
19:41
Привитый «ЭпиВакКороной» экс-начальник отдела полиции скончался в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 