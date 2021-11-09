ВТБ снизил размер первого взноса для ипотеки на загородные дома до 10%

Экономика 09.11.2021 12:55 Новости компаний
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09.11.2021 12:55 Новости компаний
ВТБ уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, а также увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей. Одновременно с этим банк снизил требования к году и материалам постройки приобретаемого объекта.
Согласно новым условиям, которые действуют до конца текущего года, первоначальный взнос по кредиту с полным пакетом документов составляет от 10% стоимости объекта для жилых домов и от 15% для таунхаусов, а при оформлении ипотеки по паспорту и СНИЛС – от 20% (от 30% - для таунхаусов). Одновременно с пересмотром размера первого взноса ВТБ увеличил максимальную сумму кредита для всех регионов РФ – до 60 млн рублей. Ранее она была установлена на уровне 20 млн для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 10 млн – для остальных городов присутствия банка.
ВТБ также изменил требования к году постройки приобретаемого объекта недвижимости: на момент оценки он должен быть не позднее 1990 (ранее – 2000). Отменяется ограничение для оформления ипотеки на каркасные дома, а список требований к инженерным коммуникациям сокращен лишь до необходимости подключения дома или коттеджного поселка к электросети.
Ставка по ипотечной программе ВТБ составляет от 8,3% для покупки таунхаусов и от 8,7% для покупки жилых домов при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов при проведении сделки. Максимальный срок кредитования кредита - 30 лет.
«На фоне пандемии для многих российских семей стала актуальна покупка более комфортного и просторного жилья, в котором может разместиться как зона отдыха, так и рабочий кабинет. Эту задачу в полной мере позволяет решить загородная недвижимость - уже второй год подряд мы отмечаем спрос на такие объекты. По итогам 10 месяцев текущего года наши заёмщики совершили в этом сегменте 4,4 тысячи ипотечных сделок более чем на 19 млрд рублей, что на 20% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Рынок загородной недвижимости в России обладает значительным потенциалом и в следующем году может удвоиться, в том числе за счет расширения условий госпрограммы. Поэтому мы решили максимально упростить требования по кредитованию покупки таких объектов, сделав их доступнее для большего числа наших потенциальных клиентов», - прокомментировал изменения член правления ВТБ Святослав Островский.
Ранее ВТБ запустил программу кредитования объектов индивидуального жилищного строительства. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. Для клиента такой путь покупки дома безопаснее и прозрачнее, так как всю необходимую инфраструктуру поселка создает застройщик. До конца года ВТБ проработает механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов – «домокомплектов под ключ» – и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.
По условиям программы ВТБ, базовая ставка по кредиту составляет 9,6%, а для зарплатных клиентов – 9,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит по двум документам можно получить с первым взносом от 30%. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов – до 10 млн рублей.
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