Умер почетный гражданин Волжского

Общество 09.11.2021 12:21
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09.11.2021 12:21
Сегодня на 84-ом году жизни скончался заслуженный строитель России, почетный гражданин Волжского Юрий Александрович Заболотников. Он много лет возглавлял Совет "Клуба первостроителей" города. В администрации и городской думе Волжского выразили соболезнования родным и близким покойного.
Юрий Заболотников родился 9 августа 1938 года в селе Цветном Володарского района Астраханской области. В июне 1952 года семья Заболотниковых приехала в строящийся поселок гидростроителей. После окончания школы Юрий Заболотников начал работать в "Сталинградгидрострое". По направлению начальника строительства ГЭС Федора Логинова окончил Сталинградский институт городского хозяйства. Всю свою жизнь Юрий Александрович посвятил Волжскому, возводил город. Общественную организацию "Клуб первостроителей" он возглавлял с 2003 года.
Прощание с Юрием Александровичем Заболотниковым состоится 15 ноября с 11 до 12 часов в ДК "ВГС".
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