Умер почетный гражданин Волжского





Сегодня на 84-ом году жизни скончался заслуженный строитель России, почетный гражданин Волжского Юрий Александрович Заболотников. Он много лет возглавлял Совет "Клуба первостроителей" города. В администрации и городской думе Волжского выразили соболезнования родным и близким покойного.

Юрий Заболотников родился 9 августа 1938 года в селе Цветном Володарского района Астраханской области. В июне 1952 года семья Заболотниковых приехала в строящийся поселок гидростроителей. После окончания школы Юрий Заболотников начал работать в "Сталинградгидрострое". По направлению начальника строительства ГЭС Федора Логинова окончил Сталинградский институт городского хозяйства. Всю свою жизнь Юрий Александрович посвятил Волжскому, возводил город. Общественную организацию "Клуб первостроителей" он возглавлял с 2003 года.

Прощание с Юрием Александровичем Заболотниковым состоится 15 ноября с 11 до 12 часов в ДК "ВГС".