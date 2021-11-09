Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет региона

Экономика 09.11.2021 11:36
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09.11.2021 11:36
Поступления налога на прибыль за 10 месяцев текущего года в Волгоградской области выросли по сравнению с прошлым годом на 22% - до 20,8 миллиарда рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, всего от налогоплательщиков в бюджет региона поступило за этот период 81 миллиард рублей. Темп роста составил 111%.
В ведомстве отмечают, что поступления налога на прибыль, который зачисляется в бюджет региона, растут на протяжении семи последних лет.
"Это обеспечивает своевременное финансирование многих социальных программ Волгоградской области и говорит о создании в регионе чистой конкурентоспособной бизнес-среды", - отмечают в УФНС региона.
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