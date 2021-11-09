Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту Самары





Задержка с вылетом самолета в Волгоград произошла в аэропорту Курумоч в Самаре. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, в 16:31 при выполнении разбега воздушного судна капитан прервал взлет из-за отказа дисплея контроля параметров двигателя.

Самолет Superjet авиакомпании "ИрАэро" вылетел из Самары в 17:20 и прибыл в Волгоград в 10:41.