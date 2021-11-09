Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту Самары

Происшествия 09.11.2021 11:08
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09.11.2021 11:08
Задержка с вылетом самолета в Волгоград произошла в аэропорту Курумоч в Самаре. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, в 16:31 при выполнении разбега воздушного судна капитан прервал взлет из-за отказа дисплея контроля параметров двигателя.
Самолет Superjet авиакомпании "ИрАэро" вылетел из Самары в 17:20 и прибыл в Волгоград в 10:41.
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