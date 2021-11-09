Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской области





Volkswagen Tiguan с уснувшим водителем за рулем влетел в прицеп большегруза во Фроловском районе Волгоградской области. В результате ДТП 34-летняя пассажирка иномарки госпитализирована, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительной информации, в 01.40 ночи на 818 километре автодороги Р-22 «Каспий» 36-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался со стороны Волгограда в сторону Москвы. Но мужчину сморил сон и его автомобиль вылетел на встречную полосу, врезавшись в прицеп автомобиля «МАЗ» под управлением 48-летнего водителя. Из-за сильного удара отлетело левое переднее колесо легковушки.



