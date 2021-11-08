Общество

Волгоградцам на неделю продлили срок оплаты за коммуналку

Общество 08.11.2021 19:09
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08.11.2021 19:09


АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» продлило на неделю срок оплаты за оказанные в октябре коммунальные услуги в связи с прошедшим локдауном, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Таким образом, жители Волгограда, получившие свои квитанции позже обычного, могут оплатить их без спешки.
ИВЦ ЖКХ и ТЭК сформировал квитанции вовремя, однако из-за объявленных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября управляющие компании могли доставить их жильцам позже срока. Если же платежка до сих пор отсутствует в почтовом ящике, то волгоградцам следует обращаться в свою УК. Квитанция также доступна в электронном виде в личном кабинете абонента на сайте ИВЦ. Проконсультироваться по вопросам платежных квитанций можно по многоканальному телефону 32-50-50. 
Оплата услуг ЖКХ принимается в различных форматах:
-в офисах или в личном кабинете «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
-в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
-в отделениях «Почты России»
-в офисах «Мои документы» (МФЦ) при оказании услуг;
-в отделениях банка и онлайн в мобильном приложении.

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