Служебный автобус протаранил легковушку в Волгограде

Происшествия 08.11.2021 11:28
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08.11.2021 11:28
Проехавший на красный свет автобус протаранил Lada Granta возле железнодорожного вокзала в Волгограде. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, сегодня утром 68-летний водитель управлял служебным автобусом Volgabus, который двигался по улице Коммунистическая со стороны Гоголя в сторону улицы Порт-Саида. Автобус проехал на запрещающий сигнал светофора возле дома №18 по улице Коммунистическая и врезался в Lada Granta, за рулем которого был 21-летний мужчина. К счастью, служебный автобус был без сотрудников.
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