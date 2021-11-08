Четыре человека пострадали в «пьяном» ДТП с экскаватором под Волгоградом

Происшествия 08.11.2021 10:22
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08.11.2021 10:22
Водитель и трое пассажиров легковушки пострадали в ДТП с экскаватором-погрузчиком в Среднеахтубинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 31-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103", который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На 752 км автодороги "Самара – Энгельс – Пугачев - Волгоград" он не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении экскаватором-погрузчиком Caterpillar. В больницу с места аварии доставлены водитель легковушки и его пассажиры - 43-летняя женщина и двое мужчин 41 и 44 лет.
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