РАНХиГС приглашает старшеклассников в Школу управления, экономики и права





Хотите, чтобы ваш ребенок получил хорошую профессию, достиг успеха в карьере? Тогда не упустите шанса записать его в Управленческий класс Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.

Исследования Министерства труда России показывают, что вопреки устоявшемуся мнению, менеджеры, юристы и экономисты, из года в год попадают в топ самых востребованных профессий. В нашем регионе лучших специалистов в этой сфере готовит Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС. Учиться здесь престижно, а погрузиться в атмосферу студенческой жизни и выбрать специальность по душе можно, буквально, со школьной скамьи.

25 ноября 2021 года на базе ВУЗа стартует новый образовательный проект – Управленческий класс Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС для старшеклассников Волгограда и Волгоградской области.

Он будет полезен и тем, кто уже знает, куда будет поступать после окончания школы, и тем, кто еще не решил.

Занятия в школе управления приоткроют будущим абитуриентам дверь в насыщенную и интересную студенческую жизнь. Старшеклассники увидят, как проходит учеба в ВУЗе, познакомятся с лучшими преподавателями ВИУ РАНХиГС. Наставники в форме интересных лекций, мастер-классов и тренингов подтянут знания учеников в области истории и обществознания, экономики и права.

А вот, что такое пары, семинары, научная работа и внеучебная деятельность, старшеклассникам расскажут бывшие абитуриенты, а ныне – студенты ВУЗа. В неформальном общении школьникам будет легче определиться с выбором факультета и будущей специальности.

Занятия в Управленческом классе будут проходить дважды в месяц с 25 ноября 2021 по 15 мая 2022 года во второй половине дня, в течение двух учебных пар. Все выпускники получат именной сертификат об окончании курса.

К сведению: 14 ноября 2021 года в 10:00 Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС проводит День открытых дверей по адресу г. Волгоград, ул. Гагарина 8. Мероприятие пройдет сразу в двух форматах: онлайн и «живая» экскурсия по вузу.

Предварительная запись по телефону: +7 (8442) 24-17-43 (Приемная комиссия, пн-чт: 9:00 – 17.00, пт: 9.00 – 15.45) или по электронной почте: priem@vlgr.ranepa.ru.



