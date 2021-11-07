В Волгоградской области первый снег выпадет в середине ноября





Первый снег в Волгоградской области синоптики прогнозируют 16 ноября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы. С большей долей вероятности мокрый снег может пройти в северных районах области. Также осадки в виде снега прогнозируют и в последнюю неделю ноября.

Между тем, дневная температура воздуха в регионе будет постепенно снижаться. Так, с 19 ноября ожидается похолодание до +1 градуса. А с 10 декабря в регионе понизятся и ночные температуры – до -2.



Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что температура воздуха в ноябре в России ожидается выше нормы.

