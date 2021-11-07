В Волгоградской области первый снег выпадет в середине ноября

Общество 07.11.2021 13:46
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07.11.2021 13:46
Первый снег в Волгоградской области синоптики прогнозируют 16 ноября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы. С большей долей вероятности мокрый снег может пройти в северных районах области. Также осадки в виде снега прогнозируют и в последнюю неделю ноября.
Между тем, дневная температура воздуха в регионе будет постепенно снижаться. Так, с 19 ноября ожидается похолодание до +1 градуса. А с 10 декабря в регионе понизятся и ночные температуры – до -2.
Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что температура воздуха в ноябре в России ожидается выше нормы.
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