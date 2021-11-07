В Волгоградской области снизилось суточное число заразившихся COVID-19

Covid-19 07.11.2021 11:28
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07.11.2021 11:28
За сутки коронавирус был диагностирован у 461 жителя Волгоградской области – меньше, чем в предыдущие два дня. При этом статистика смертей от осложнений ковида остается пугающей: за сутки скончались еще 32 человека, сообщили в федеральном оперштабе. Общее количество выявленных случаев заражения превысило 107 тысяч, число умерших от инфекции жителей Волгоградской области достигло 3763. Выздоровели за сутки 308 пациентов.
Отметим, что с 19 октября количество заразивших COVID-19 ежедневно увеличивалось, а за месяц число ежедневно выявляемых случаев заболевания выросло на четверть.
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