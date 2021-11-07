Москвич на кроссовере устроил жуткое ДТП при обгоне под Волгоградом





С места ДТП на федеральной трассе во Фроловском районе госпитализировали 40-летнего водителя Toyota Yaris. В автомобиль врезался кроссовер Mazda CX-9, за рулем которого находился 55-летний житель Москвы, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, около 9 часов утра на трассе Москва – Волгоград водитель кроссовера вышел на обгон и при выполнении маневра столкнулся с ехавшей впереди Toyota. От удара искореженная Mazda вылетела в кювет, но мужчина за рулем уцелел. Водитель второго автомобиля, который также не подлежит восстановлению, получил ранения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.