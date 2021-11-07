



С начала нерабочих дней в Волгоградской области патрульные группы выписали 665 административных протоколов за отсутствие защитной маски. Штрафы получат как рядовые покупатели, пассажиры и клиенты учреждений, отказавшихся надеть средство защиты, так и юридические лица, допустившие нарушение. Данные об итогах межведомственных рейдов приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области.

Юридическим лицам за несоблюдение антиковидных требований грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, гражданам – от 1 до 30 тысяч рублей.