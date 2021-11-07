Covid-19 07.11.2021 08:44
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07.11.2021 08:44
С начала нерабочих дней в Волгоградской области патрульные группы выписали 665 административных протоколов за отсутствие защитной маски. Штрафы получат как рядовые покупатели, пассажиры и клиенты учреждений, отказавшихся надеть средство защиты, так и юридические лица, допустившие нарушение. Данные об итогах межведомственных рейдов приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области.
Юридическим лицам за несоблюдение антиковидных требований грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, гражданам – от 1 до 30 тысяч рублей.
Напомним, в минувшую пятницу оперативный штаб объявил об окончании «ковидных каникул» с 8 ноября, продлил действие введенных на время нерабочей недели ограничений и принял новые антиковидные меры, в частности, о продаже проездных билетов на общественный транспорт по QR-кодам.
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