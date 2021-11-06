Легковушку отбросило под колеса тягача в Волгоградской области





Автомобиль LADA GRANTA после столкновения с дорожным ограждением отбросило под колеса тягача в Городищенском районе. В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир отечественного автомобиля, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.