Общество

Волгоградцы научились легально зарабатывать на QR-кодах

Общество 06.11.2021 08:43
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06.11.2021 08:43


Легально извлечь выгоду от введенной в стране системы QR-кодов научились предприимчивые жители Волгограда. На сайте бесплатных объявлений и в некоторых магазинах можно заказать брелок с QR-кодом, напечатать его на своей защитной маске или на футболке. Сориентировались в новой реальности и те, кто специализируется на фотопечати и полиграфии. Они предлагают карточки с QR-кодом и ламинацией в форме визиток, которые удобно положить в кошелек или паспорт. По желанию заказчика на карточке поместят любую надпись, например, «Чипирован, но не сломлен!», «Свобода. Молодость. QR», ФИО обладателя QR-кода или что-то иное.

Не остались без внимания и те, кто пока не имеет QR-кода. За них в непродовольственный магазин может сходить человек, который такой код имеет. Услуга платная.
«Готова сходить в тц Центрального / Ворошиловского района либо любое другое место, где требуется предъявление qr-кода и совершить покупки за вас. Если требуется не что-то купить, а реализовать какое-то другое дело, тоже рассматриваю», - предлагает жительница Волгограда в своем объявлении (пунктуация и орфография автора сохранены – ред.). Цена договорная, все будет зависеть от запроса клиента. В среднем девушка хочет получить за свою услугу 490 рублей – такую сумму она указала в объявлении.
Ведущий праздников с QR-кодом обойдется заказчику в 2,5 тысячи рублей за час работы. На сайте объявлений можно заказать «вакцинированный» ансамбль, визажиста, парикмахера и многих других. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. 

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